La Casa de Papel, c’est ter-mi-né. Et pour de bon, cette fois-ci. Après cinq saisons sensationnelles, le plus gros succès de Netflix n’aura pas de suite. « On est bien arrivé au point final de l’histoire », a déclaré Alex Pina, le créateur de la série à la presse espagnole. Mais attendez, ne sortez pas tout de suite les mouchoirs. Dans la foulée, il a également fait une grande annonce : l’univers La Casa de Papel va continuer d'exister sur Netflix.

BONNE NOUVELLE POUR LES FANS

En effet, un « projet alternatif » est d’ores et déjà acté entre la production et le service de streaming. Sans s’étaler sur le sujet, Alex Pina a ajouté : « Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous prévoyons bien de créer plus d’histoires dérivées de La Casa de Papel ».

Et d’après les premières rumeurs, le premier spin-off devrait voir le jour dès 2023 avec des épisodes centrés sur les origines du personnage de Berlin, le frère cambrioleur du Professeur en phase terminale. Qui a déjà hâte ? Nous !