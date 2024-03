La chronique ciné d’Iris du 27 mars : "Kung Fu Panda 4", "Pas de vagues" et "Le salaire de la peur", on vous aide à choisir

Et on commence avec le très attendu Kung Fu Panda 4. Enfin, très attendu, oui et non. Le problème avec les grandes sagas, c’est qu’on a toujours peur que ce soit l’épisode de trop... J’vous rassure, ce n’est absolument pas le cas.

Dans ce 4e chapitre, notre panda doit désigner celui qui lui succédera en tant que guerrier dragon, tandis que la Caméléone, une sorcière capable de prendre la forme et les qualités de tous les ennemis combattus par Po jusqu’ici, convoite son bâton de sagesse.

Bon avec Kung Fu Panda, ce qui est bien, c’est qu’on est rarement déçu... Aussi bien sur le fond que sur la forme : de beaux partis-pris de réalisation, du rythme, beaucoup d’humour (qui fait mouche sur les petits ET les grands), et même une petite morale qui ne gâche rien...