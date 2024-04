La Chronique Ciné d’Iris du 3 Avril : "Black Flies", "Quelques jours pas plus", "Godzilla x King Kong : Le Nouvel Empire ", on vous aide à choisir

Crédit : Au cinéma le 3 avril : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, Black Flies et Quelques jours pas plus.

Au cinéma le 3 avril : Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, Black Flies et Quelques jours pas plus.

Ils sont les premiers sur les théâtres d’affrontements entre gang ou au chevet de la misère humaine dans le New York des bas quartiers. Autant vous le dire sous l’œil de la caméra de Jean-Stéphane Sauvaire, le métier d’ambulancier, ça fait pas rêver...

Tye Sheridan (Ready Player One) joue les rookies face à un vieux de la vieille incarné par un Sean Penn (Licorice Pizza), plus taiseux et torturé que jamais (et si vous connaissez un peu le bonhomme, c’est pas rien de le dire).

Intense. Graphique. Immersif. Organique… Black Flies, c’est un grand coup de poing dans l’image fantasmée du bon secouriste et de ses victimes reconnaissantes.

Ici, noir c’est très noir et Jean Stephane Sauvaire à l’air de s’y complaire.

On aime sa façon de filmer New York, Brooklyn et tous les zombies camés qui les hante, mais ce n’est clairement pas à mettre devant n’importe quelle paire d’yeux.