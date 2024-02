La chronique Ciné d’Iris : "Une Vie", "Le Royaume des abysses", "Le Nom de la rose"

Egalement au cinéma cette semaine :

Le Royaume des abysses de Tian Xiaopeng. Ce superbe film d’animation chinois, en sélection officielle au dernier festival d’Annecy, suit le parcours d’une fillette à la recherche de sa maman. Lorsqu’elle chute par-dessus bord au cours d’une croisière avec son père et sa belle-mère, elle va découvrir des aventures et un univers sous-marins foisonnants.

Une jolie surprise à mi-chemin entre Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyasazi pour le côté fantastique et Everything Everywhere All At Once pour sa frénésie et son surréalisme.