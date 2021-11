La Chronique des Bridgerton : mauvaise nouvelle pour les fans !

Sortez les mouchoirs ! Après une première saison phénoménale sortie à Noël 2020, la seconde saison de La Chronique des Bridgerton est très attendue. Seul bémol, Regé-Jean Page, alias le beau duc d’Hastings, ne sera pas au casting. Et, c’est désormais officiel, il ne fera jamais son retour dans la série. C’est ce que vient de confirmer la créatrice Shonda Rimes, à qui on doit également les séries Grey's Anatomy et Scandal, dans un entretien exclusif accordé à nos confrères américains de Variety. « Tout le monde est devenu fou, mais (…) à juste titre, il m’a dit ‘’j’ai signé pour donner vie à cette belle histoire, mais cette histoire est terminée, et ça me va’’. C’est intelligent et sage de laisser la perfection de cette histoire telle qu’elle est », confie-t-elle.

Une décision qui ne contrarie en rien les projets de la créatrice, qui a pour habitude de créer des couples culte (Meredith & Derek dans Grey’s Anatomy et Olivia & Fitz dans Scandal), car, cette fois-ci, elle souhaitait une histoire complètement différente ; une sorte de conte de fée qui se termine bien. « Pour une fois à la télévision, les personnages ont leur fin heureuse. En général, à la télévision, il faut passer 15 ans pour expliquer pourquoi un couple se sépare ! ».

Enfin, pour conclure, la créatrice annonce une bonne nouvelle : il y aura huit saisons de la série. Elle affirme : « Il y a huit enfants Bridgerton, et en ce qui me concerne, il y aura autant de saisons. Et peut-être bien plus ».