La Comédie musicale West Side Story à l'honneur ce week end à Orléans

Le Mur Orléans, La Fabrique Opéra Val de Loire et le Cinéma Les Carmes s’associent le temps d'un week end consacré à la comédie musicale West Side Story. Dès ce vendredi, le cinéma Les Carmes projette la comédie musicale "Un américain à Paris", avec une présentation par Gaël Lépingle, metteur en scène de La Fabrique Opéra Val de Loire. De son côté, l'artiste Williann réalisera la 39ème fresque du Mur Orléans, librement inspirée de West Side Story. Rendez-vous pour cela devant le cinéma, rue Henri Roy à Orléans.



Au programme samedi 19 mars, un "happening" d'avant séance par les artistes de la Fabrique Opéra Val de Loire devant et dans le hall du Cinéma Les Carmes. Puis à 16h45, la projection de "West Side Story" version de 1962 et une rencontre avec l'équipe du Mur Orléans ainsi que de Clément Joubert - Chef d'orchestre et orchestrateur et directeur artistique de La Fabrique Opéra Val de Loire.



Enfin, dimanche 20 mars est prévue une Journée Jacques DEMY avec à 15h45 la projetion des "Demoiselles de Rochefort", puis à 18h des "Parapluies de Cherbourg".

Plus d'infos sur cinemalescarmes.com