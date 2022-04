La direction d'un Intermarché dévoile les visages des "voleurs du mois" dans son magasin (photo)

Néanmoins, de nombreux clients interrogés par La Dépêche sont restés stupéfaits face à cette démarche inhabituelle. "On est très partagés en fait. C’est sûr qu’on en a un peu marre des gens qui volent par rapport aux gens qui se privent, qui ont du mal à payer en fin de mois tout ça, et d’un autre côté on est partagé sur le fait de mettre des visages sur la voie publique", a confié une cliente. "Ils ne sont pas sur la voie publique les visages, ils sont dans le magasin", a-t-elle ensuite relativisé. "Je trouve ça un peu étonnant de mettre comme ça en public, sachant que ça peut être - j’espère - réglé à l’amiable entre les gens concernés. Ça me choque un peu", a renchérit un autre client.

De son côté, le responsable départemental du groupement des franchisés d’Intermarché ne cautionne pas cette manière de faire qui "n’engage que cet adhérent indépendant". "Ce sont eux qui ont pris cette position en infraction avec la loi même si on peut comprendre leur agacement face à ces vols répétés", a-t-il déclaré à La Dépêche.