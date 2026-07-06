La fin du disque PlayStation : un nouveau mode de consommation qu ne plait pas à tout le monde

L’annonce de la fin progressive des disques physiques pour les jeux PlayStation, à partir de 2028, a été largement commentée…

Sony a annoncé l’arrêt de la production de disques physiques pour les jeux sortant sur Playstation, à partir de janvier 2028. Objectif : accélérer la dématérialisation déjà à l'œuvre dans le secteur, les ventes physiques ayant drastiquement diminué ces dernières années.

Très concrètement, tous les nouveaux jeux sortiront sur le Playstation Store. Et à l’achat, ils seront rattachés à votre compte Playstation.

Quand vous achetez un jeu sur disque, vous achetez un exemplaire physique d’une œuvre. Cet objet peut être prêté, revendu ou donné. Ce n’est pas seulement une habitude de consommateur : c’est une conséquence directe du droit européen, à travers le principe d’épuisement du droit de distribution. Une fois un exemplaire mis en circulation dans l’Union européenne, l’éditeur ne contrôle plus sa revente.

Avec le numérique, ce mécanisme disparaît. Le jeu n’est plus un objet, mais une licence associée à un compte. En pratique, cette licence est personnelle, non transférable et encadrée par les conditions d’utilisation de la plateforme. Il n’existe pas de marché de l’occasion organisé pour ces contenus numériques, et la jurisprudence européenne n’a jamais consacré un droit général à la revente des biens dématérialisés, contrairement à ce qui existe pour les supports physiques.

Ce changement est discret, mais profond : il ne supprime pas seulement un format, il modifie la nature même de ce que l’on acquiert. On ne possède plus un exemplaire que l’on peut céder, on obtient un droit d’accès conditionné à un compte et à une plateforme.

C’est là que se joue l’essentiel. Le débat public porte souvent sur la disparition du disque. Mais le véritable enjeu est ailleurs : dans le passage d’une logique de propriété à une logique d’accès.

Ce basculement ne signifie pas que les joueurs perdent tout contrôle ou que les jeux deviennent instables ou volatils du jour au lendemain. Il signifie en revanche que les règles du jeu économique et juridique changent silencieusement : ce qui pouvait circuler librement comme un objet devient un droit encadré, centralisé et non transmissible.

Autrement dit, ce n’est pas seulement le disque qui disparaît. C’est une certaine idée de la propriété dans le jeu vidéo qui recule, sans faire de bruit.