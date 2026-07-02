Miley Cyrus a désormais sa propre Barbie : une poupée inspirée de son univers

Nouvelle consécration pour Miley Cyrus. La chanteuse américaine rejoint le cercle très fermé des célébrités immortalisées par Mattel avec une Barbie à son effigie. Un objet de collection vendu 66€, qui rend hommage à son parcours artistique et à son style unique. Quelques semaines après avoir reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l'interprète de Flowers décroche une nouvelle distinction.

Cette Barbie Signature reprend le look que Miley Cyrus arbore dans son film Something Beautiful. La poupée porte une tenue noire en similicuir, accompagnée d'une veste à capuche, de lunettes de soleil, d'escarpins et d'un micro, un accessoire essentiel selon la chanteuse. Entièrement articulée, cette édition collector a été pensée par Mattel pour refléter l'évolution artistique de Miley Cyrus, devenue au fil des années l'une des figures incontournables de la pop.

Dans une vidéo dévoilée par Billboard et relayée sur ses réseaux sociaux, Miley Cyrus découvre sa poupée pour la première fois. Très émue, elle confie être « obsédée » par le résultat et salue le soin apporté aux moindres détails, de la coiffure à la forme des chaussures. La poupée rejoint ainsi la prestigieuse collection Barbie Signature, qui rend hommage à des personnalités ayant marqué la culture populaire.