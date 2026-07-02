Avec son nouveau single, Jain entre dans une « nouvelle ère »

Jain est de retour pour enflammer les enceintes ! La chanteuse a dévoilé ce 1 juillet, un nouveau single intitulé Kill It With The Beat. Un morceau électro-pop qui introduit la « nouvelle ère » officiellement lancée par Jain. À travers ses paroles, elle promet de réveiller ses auditeurs, une intention que l’on retrouve dans les sonorités du morceau. L’instrumentale invite à la danse appuyée par de grosses lignes de basse qui rythment le morceau accompagné par le flow découpé de la chanteuse. Des sonorités qui tranchent avec celles de son dernier album The Fool, bien plus posé et méditatif.

Pour introduire parfaitement ce nouveau chapitre de sa carrière, Jain a également publié le clip de son nouveau single. Dans cette vidéo, elle se met en scène entourée d’une troupe de danseurs. Ces derniers proposent des mouvements désarticulés qui peuvent rappeler les raves de musique électro. Ensemble ils dansent au beau milieu de la nuit, sur un parking désaffecté, autour d’une Peugeot 403 break surplombée d’énormes enceintes. Un possible hommage au clip de Tonton du Bled du groupe 113.

Après Come, Makeba, Allright et The Fool, Jain tient-elle son nouveau hit ? Une chose est sûre, elle revient avec la détermination de surprendre ses fans, tout en s’adaptant à son époque avec qualité.