Olivia Rodrigo s'offre sa première collection LEGO avec cinq sets inspirés de son univers

Après la musique, la mode et même les jeux vidéo, Olivia Rodrigo conquiert désormais l'univers des briques LEGO. La chanteuse américaine vient d'annoncer une collection inédite développée avec le célèbre fabricant danois. Une collaboration historique, puisque c'est la première fois qu'un artiste musical bénéficie de plusieurs sets LEGO entièrement inspirés de sa carrière.

Baptisée LEGO Editions x Olivia Rodrigo, la collection comprend cinq coffrets faisant référence aux différentes époques de la chanteuse, de SOUR à GUTS, en passant par son dernier album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Les fans pourront notamment construire une guitare acoustique et électrique inspirée de celle utilisée sur scène par Olivia, un tourne-disque avec un vinyle décoratif, un bouquet de fleurs, un espace de rangement rempli de références à son univers, ainsi qu'un spectaculaire croissant de lune rappelant celui sur lequel elle survolait le public pendant le GUTS World Tour. Chaque coffret contient également une ou plusieurs mini-figurines d'Olivia Rodrigo, représentant différentes périodes de sa carrière et plusieurs tenues emblématiques.

Des clins d'œil cachés pour les fans

Olivia Rodrigo a participé au développement des différents modèles afin d'y glisser de nombreux détails que seuls les fans les plus attentifs remarqueront. « J'ai toujours aimé cacher de petites références dans mes chansons et mes clips. Travailler avec LEGO pour créer des objets que les fans peuvent construire et explorer ensemble était vraiment excitant», a expliqué la chanteuse dans le communiqué officiel.

Avec cette collaboration, LEGO ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Jamais auparavant la marque n'avait consacré une gamme complète à un artiste de la scène musicale contemporaine. Les trois premiers coffrets sont déjà disponibles en précommande, tandis que l'ensemble de la collection sera commercialisé à partir du 1er août 2026 sur le site officiel de LEGO, dans les LEGO Stores et chez certains revendeurs.