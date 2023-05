La Foire de Châteauroux fête ses 100 ans !

Il s’en est passé des choses en 100 ans… Véritable institution dans la cité indrienne, la foire exposition est née en 1923. Mais ce n’est pas forcément la 100ème édition. Il y a eu en effet quelques interruptions, notamment pendant la guerre ou pendant la crise sanitaire. Et à contrario, il y a des années où il y a eu deux foires par an, une l’hiver et une l’été ! En perpétuelle évolution, la Foire de Châteauroux a également pas mal bougé. D’abord installée place Voltaire, elle a ensuite pris ses quartiers au parc Hidien ou encore à Belle-Isle.

Les visiteurs pourront alors se remémorer tous ces changements à travers une exposition installée au cœur de la foire, qui retracera ce centenaire. Un bond dans le passé qui devrait ravir les fans de vintage. « C’est assez marrant parce qu’on retrouve des objets qui nous évoque des souvenirs, précise Anne-Laure Bodin, directrice de Châteauroux Events. On a retrouvé les premières affiches de la foire expo, des catalogues… ».

Une exposition qui montrera également l’évolution de notre société. La Foire est, par essence, le lieu consacré au quotidien des habitants. Les souvenirs montrent alors à quel point notre façon de vivre et de consommer a changé. « Les publicités qui pouvaient être faites à l’époque étaient beaucoup moins censurées que maintenant, souligne la directrice du site. On se permettait beaucoup plus de choses. Et puis il y a eu les grandes années de la foire expo, avec des foires agricoles. Maintenant c’est très compliqué d’avoir des animaux sur un évènement ».

Comme chaque année, la Foire de Châteauroux proposera des concerts et animations. « Pour la petite anecdote, à l’ouverture du parc Disneyland, les premières mascottes qui ont eu le droit de sortir du parc sont venues à la foire de Châteauroux. Ça avait suscité l’évènement à ce moment-là », se remémore Anne-Laure Bodin. Cette année, Chantal Goya est notamment la tête d’affiche de cette nouvelle édition.