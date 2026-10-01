La France emprunte pour rembourser : comment fonctionne la dette de l’État ?

La dette publique française continue de progresser. Selon l’Insee, elle représente désormais environ 119 % du PIB. Et en 2027, l’Agence France Trésor prévoit que l’État empruntera 340 milliards d’euros sur les marchés financiers, un niveau inédit.

À première vue, le mécanisme peut sembler paradoxal : comment peut-on emprunter de nouveau pour rembourser des emprunts précédents ? Pour un particulier, une telle situation peut donner l’impression d’une spirale d’endettement. Pour un État, c’est un fonctionnement courant de la gestion de la dette.

Lorsqu’une obligation arrive à échéance, l’État doit bien la rembourser à son détenteur. Mais il peut pour cela émettre de nouvelles obligations et utiliser l’argent récolté pour rembourser les anciennes. C’est ce qu’on appelle le refinancement de la dette.

Cela signifie que les 340 milliards d’euros d’emprunts prévus en 2027 ne correspondent pas à 340 milliards d’euros de dette supplémentaire. Une partie importante sert simplement à remplacer des emprunts arrivés à échéance.

Le droit français prévoit d’ailleurs ce fonctionnement. Chaque année, la loi de finances autorise l’État à emprunter et encadre notamment l’évolution de sa dette. Il n’existe pas de règle imposant à la France de ramener sa dette à zéro avant de pouvoir continuer à emprunter.

Le véritable enjeu se situe donc ailleurs : dans la capacité de l’État à trouver des investisseurs prêts à lui prêter de l’argent, et dans le coût de ces emprunts.

Car lorsque les taux d’intérêt augmentent, les nouveaux emprunts coûtent davantage à l’État. Les anciennes dettes arrivant progressivement à échéance sont alors remplacées par des dettes potentiellement plus coûteuses.

La question n’est donc pas seulement de savoir jusqu’où peut monter la dette française. Il faut aussi regarder combien coûte son renouvellement.

Chaque année, la France doit ainsi trouver suffisamment d’investisseurs pour financer ses nouveaux besoins et remplacer les emprunts arrivés à échéance. Une mécanique qui peut fonctionner dans la durée, mais dont le coût dépend notamment des conditions auxquelles les marchés acceptent de prêter à l’État.