La hausse du kérosène fragilise les compagnies low cost

Les vacances de nombreux voyageurs pourraient être perturbées par une conséquence directe de la hausse du prix du kérosène.

Plusieurs compagnies aériennes ont en effet été contraintes de réorganiser leurs plans de vol, allant jusqu’à supprimer certaines liaisons afin de limiter l’impact financier de cette augmentation des coûts du carburant.

Les passagers dont les vols sont annulés ne sont pas laissés sans solution. Ils peuvent obtenir un remboursement intégral de leur billet, choisir un avoir valable sur un futur voyage, ou encore être reprogrammés sur un autre vol disponible. Malgré ces alternatives, ces ajustements restent souvent synonymes de désagréments, notamment en période de forte demande touristique.

Ce sont principalement les compagnies dites « low cost » qui sont touchées par ces annulations. Des acteurs majeurs du secteur comme Lufthansa, Transavia, EasyJet ou Volotea ont dû adapter leur programme. Cette situation soulève une question essentielle : pourquoi ces compagnies, pourtant réputées pour leurs prix attractifs, sont-elles les plus vulnérables face à la hausse du carburant ?

La réponse tient à leur modèle économique. Les compagnies low cost reposent sur une stratégie de réduction maximale des coûts. Les billets sont vendus à des prix très bas, avec des marges extrêmement limitées. Dans ce contexte, il devient presque impossible d’absorber une hausse durable du prix du kérosène sans déséquilibrer l’ensemble du système.

À l’inverse, les compagnies traditionnelles disposent de davantage de leviers financiers. Elles peuvent amortir les variations de coûts grâce aux classes affaires, aux contrats avec les entreprises ou encore à la vente de services additionnels. Les compagnies low cost, elles, ont déjà optimisé toutes ces sources de revenus. Leur structure est entièrement rationalisée.

Dès lors, lorsqu’une hausse des coûts survient, elles ne peuvent pas simplement ajuster leurs tarifs sans perdre leur compétitivité. La seule variable réellement modulable reste alors le nombre de vols opérés. D’où les suppressions observées. En définitive, ce n’est pas uniquement la hausse du kérosène qui perturbe le transport aérien, mais bien la fragilité structurelle du modèle low cost, révélée dès que les conditions économiques deviennent instables.