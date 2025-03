La justice a tranché, “All I Want for Christmas Is You” n’est pas un plagiat

All I Want for Christmas Is You, le plus grand tube de Noël de tous les temps, est-il un plagiat ? Non, a tranché la justice américaine cette semaine, alors qu’un groupe réclamait 20 millions de dollars à Mariah Carey. Vince Vance and the Valiants avait en effet sorti une chanson portant le même nom, cinq ans avant la star. Trouvant le hit de 1994 trop ressemblant à leur version, des membres du groupe ont attaqué Mariah Carey en justice en 2022.