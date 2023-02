La Lande-Chasles : petite commune aux grandes ambitions

Une commune rurale de 500 hectares environ, composée aux trois quarts de terrains agricoles ou boisés. Une mairie, une église, approximativement 62 maisons, aucun bien à vendre ni à louer, ou de terrain constructible. 90 électeurs dont 25 personnes de plus de 65 ans. Plus aucun commerce ni école depuis la fin des années 80, et 0 euro d’endettement. Voilà, en quelques chiffres, comment on pourrait présenter La Lande-Chasles, la plus petite commune du Maine-et-Loire.

Star des réseaux

Avec ce genre de description, on pourrait facilement s’imaginer un village inactif. C’est pourtant tout le contraire. Effectuant son second mandat en tant que maire, Jean-Christophe Rouxel est très présent sur les réseaux sociaux depuis maintenant 2014. Tous les jours, l’élu poste environ trois publications sur Instagram et Twitter.

Ses efforts ont payé puisque l’an dernier, La Lande-Chasles a été la commune la plus active de France sur 1120 collectivités territoriales, d’après l’Observatoire social média des territoires. Une réussite due à plusieurs raisons, selon Jean-Christophe Rouxel : « je gère de tout de A à Z, il n’y a pas d’intermédiaires contrairement à des villes plus importantes avec des personnes chargées de la communication, qui doivent faire valider un message par un élu. Cela prend du temps alors que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas trop en perdre. De plus, la commune a 0 euro d’endettement, ça me laisse plus de marge pour faire du buzz, car on ne peut pas venir me critiquer sur le temps passé sur les réseaux, à l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour tenir les gestions de la commune. »

Visite à l'Élysée

Et le maire ne s’est pas arrêté là. En parallèle, l’élu est aussi conducteur de car, et en novembre dernier, il a réussi à emmener la moitié des Karolandais à l’Élysée, après avoir adressé une lettre à Emmanuel Macron, expliquant que tous les habitants qui pouvaient se déplacer sont allés voter à la dernière élection présidentielle : « on a reçu une réponse positive en juin, puis le 2 novembre, on a pu faire des visites en deux groupes de 30. J’ai conduit le car, et en plaisantant, j’ai dit qu’il ne fallait pas qu’il nous arrive quelque chose car la moitié des habitants étaient dedans (rires) ».

Le maire de La Lande Chasles ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a encore de nombreux projets pour 2023. Mais il préfère pour l’instant garder secret ce qu’il a en tête. À nous de le suivre sur les réseaux sociaux…