La magie de Noël s’empare des rues d’Angers

Marché, chalets en bois, grande roue, atelier des lutins. Aucun doute, la magie de Noël s’est installée dans les rues d’Angers depuis le lancement de Soleils d’hiver le 26 novembre dernier.

Jusqu’au 2 janvier prochain, en famille ou entre amis, vous pouvez venir profiter de nombreuses activités, comme le rappelle Stéphane Pabritz, adjoint au maire aux Commerces à la Ville d’Angers : « il y a plein d’animations chaque jour jusqu’à fin décembre, avec l’ouverture des chalets de Noël, des spectacles dans la rue, des animations foraines ou encore la maison du Père Noël. »

Un appel aux commerçants

Par exemple, le père Noël sera présent samedi 10 décembre place de la Madeleine. Par ailleurs ce même jour, des ateliers et de démonstrations écoresponsables auront lieu le même jour place du Ralliement.

Si l’adjoint au maire aux Commerces se dit ravi de voir autant de monde dans les rues angevines pour ces premiers jours de festivités, il a également un message à faire passer auprès des commerçants angevins : « j’ai un appel destiné à tous les commerçants sédentaires d’Angers pour qu’ils puissent décorer leurs vitrines l’an prochain. Car la ville a fait le nécessaire en termes d’animations et d’illuminations, il faut que les commerçants jouent aussi le jeu pour qu’on puisse sensibiliser les gens de l’extérieur du département, et qu’ils viennent sur Angers, découvrir notre ville et apprécier notre territoire. »