La Maison du Don d’Orléans a besoin de vous !

Chaque jour, 10 000 dons de sang, de plasma ou de plaquettes sont nécessaires pour soigner les malades en France. Derrière ce chiffre se cachent des patients atteints de cancers, des victimes d'accidents, des femmes lors d'accouchements compliqués ou encore des enfants souffrant de maladies du sang. Pour répondre à ces besoins vitaux, la Maison du Don d'Orléans lance un appel à la solidarité : et si c’était vous le prochain donneur ?

Donner son sang, c’est un geste simple, rapide, et profondément humain. Si vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, vous pouvez devenir donneur.

Les hommes peuvent donner leur sang jusqu’à 6 fois par an, les femmes jusqu’à 4. Un doute sur votre aptitude ? Un test rapide est disponible en ligne sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique "Qui peut donner ?".

Mais le don de vie ne s’arrête pas au sang. Il existe aussi le don de plasma, qui dure environ 1h30 et peut être réalisé toutes les deux semaines.

Le don de plaquettes, quant à lui, nécessite environ 2 heures et un délai de 4 semaines entre chaque don.

Ces dons plus spécifiques sont essentiels pour les patients immunodéprimés, les grands brûlés ou les personnes atteintes de cancers.

Pour participer, c’est simple : prenez rendez-vous en ligne sur dondesang.efs.sante.fr ou téléchargez l'application Don de Sang.

La Maison du Don vous accueille pour un don de plasma et/ou plaquettes au 190 rue Léon Foucault à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à deux pas d’Orléans et sur les collectes mobiles pour le don de sang.

Pour toute question, contactez le 02 38 72 49 49.