La maternité de Saumur utilise désormais des couches écologiques et 100% made in France

Respect de l’environnement et bien-être, c’est ce à quoi tente de répondre l’hôpital de Saumur en Maine-et-Loire. Depuis l’été dernier, sa maternité utilise des couches écologiques, entièrement fabriquées en France par Les Petits Culottés et composées de matières naturelles. Les précisions d’Elodie Pinier-Pelletier, directrice-adjointe de l’hôpital de Saumur :

Ce changement s’inscrit dans une démarche plus responsable, et répond aussi aux demandes de parents, de plus en plus sensibles aux produits écologiques pour leurs enfants. Un choix coûteux mais réfléchit explique-t-elle :