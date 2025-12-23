La plateforme « Les RepaSolidaires » lutte contre l’isolement pendant les fêtes

La plateforme Les RepaSolidaires lancée par StudHelp, vise à offrir un repas ou un moment de fête à des étudiants isolés.

Alors que la période des fêtes de fin d’année est souvent associée à la convivialité et aux retrouvailles familiales, elle peut aussi être synonyme de solitude et de précarité pour de nombreux étudiants. Afin de lutter contre cet isolement particulièrement marqué entre Noël et le Nouvel An, la plateforme Les RepaSolidaires, portée par StudHelp, revient pour une nouvelle édition du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026.

Lancée officiellement ce lundi, cette initiative solidaire met en relation des étudiants isolés et des particuliers volontaires prêts à partager bien plus qu’un simple repas. Le principe est volontairement simple et accessible : offrir un moment de convivialité à celles et ceux qui risquent de passer les fêtes seuls. Dîner partagé, déjeuner, goûter, café, promenade ou même simple temps d’échange… toutes les formes de rencontres sont encouragées, tant que l’humain et le lien social sont au cœur de l’expérience.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie étudiante, la précarité financière et l’éloignement familial, les fêtes peuvent être vécues comme une période particulièrement difficile. Les RepaSolidaires proposent ainsi une respiration sociale, un moment chaleureux qui permet de rompre la solitude et de redonner le sentiment d’appartenir à une communauté.

600 repas en 2024 Comme le souligne Florian Rippert, cofondateur et directeur général de StudHelp : « Un repas, ce n’est pas “juste” un plat chaud : c’est une place à table, une conversation, le sentiment de compter. » Une phrase qui résume parfaitement l’esprit du projet, où chaque rencontre devient une opportunité de créer du lien et de redonner confiance.

Cette édition 2025 marque la deuxième année d’existence de la plateforme. Lors de son lancement l’an dernier, l’initiative a rencontré un succès notable : 411 particuliers ont ouvert leur porte à 612 étudiants, permettant l’organisation de plus de 600 repas partout en France. Les retours ont été particulièrement encourageants, avec 95 % des étudiants déclarant s’être sentis moins seuls après leur participation, et 100 % des accueillants affirmant leur volonté de renouveler l’expérience.

L’inscription se fait directement en ligne sur la plateforme dédiée. Étudiants comme accueillants peuvent s’y inscrire, indiquer leurs disponibilités et leur localisation. StudHelp se charge ensuite de mettre en relation les participants afin de faciliter l’organisation des rencontres durant la période des fêtes.