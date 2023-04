La Réserve zoologique de la Haute-Touche a débuté une nouvelle saison !

Le parc indrien reste sur une très belle saison 2022, affichant une fréquentation record, environ 67 000 visiteurs. De quoi booster les équipes pour cette toute nouvelle saison, avec un nouveau capitaine à bord.

Anthony Cirefice a pris ses fonctions en mars dernier, après avoir officié 5 ans au Domaine de Pescheray dans la Sarthe. Le nouveau directeur souhaite notamment renforcer l’expérience immersive des visiteurs. « Cette année, les visiteurs vont pouvoir accéder à de nouveaux observatoires. Le but étant de favoriser l’observation des animaux, et renforcer le sentiment d’immersion. C’est plus agréable pour le public, ça permet de mieux voir les animaux, et ça permet aussi aux visiteurs d’être probablement plus réceptifs à nos messages pédagogiques ».