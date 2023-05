6500 animaux sont actuellement pris en charge par la SPA. Les capacités de l’association sont presque atteintes. Il faut dire que depuis le début de l’année, le nombre d’adoptions stagne alors que les abandons augmentent.

« Sur les trois premiers mois, on est passé de 7700 à 8800 abandons », détaille Jacques-Charles Fombonne, le président bénévole de la SPA.

Moins d’adoptions, plus d’abandons… L’inflation serait-elle responsable de la situation ? « C’est le seul paramètre à avoir changé en un an », constate Jacques-Charles Fombonne. Il rapporte qu’il y a encore 4 ans un animal coûtait 650 euros à l’année à la SPA. C’est presque 1000 euros aujourd’hui.



Résultat, les refuges de l’association se remplissent. Problème, la SPA – qui vit de la générosité, est aussi confrontée à la hausse des prix. « Avec des dépenses en hausse de 15/20% et des recettes en baisse du même ordre, ça va rapidement poser un problème », s’inquiète Jacques-Charles Fombonne. Il évoque des choix à faire. « On peut sacrifier des activités périphériques qui nous permettent de garder notre cœur de métier », affirme-t-il.

"Prendre un animal à la SPA c’est en sauver deux"

Pour booster les adoptions, la SPA organise donc les 13 et 14 mai des portes ouvertes dans ses 63 refuges. Car l’été approche et l’association va comme chaque année être confrontée à une hausse de ses pensionnaires. En 2022, 17000 animaux ont été abandonnés entre juin et août.

Adopter un chien ou un chat, c’est garantir une place à un animal abandonné. Ses portes ouvertes sont aussi l’occasion pour les familles de découvrir les refuges, et pourquoi pas y devenir bénévole.