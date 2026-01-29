La tournée d'Harry Styles bat des records historiques
Publié : 29 janvier 2026 à 9h31 par Elodie Quesnel
Harry Styles a annoncé une tournée de 58 dates dans plusieurs villes en mode résidence. Si le prix des places fait bondir les fans, le chanteur britannique bat plusieurs records grâce à cette tournée. On vous dit tout !
Pas une semaine ne passe sans que l’on parle d’Harry Styles. Le chanteur britannique a annoncé son grand retour avec un nouvel album prévu pour le 6 mars prochain, un premier single déjà dévoilé, Aperture, ainsi qu’une nouvelle tournée : Together, Together Tour.
Une tournée au format atypique : l’ex-membre des One Direction a choisi de se produire lors de 58 dates, organisées sous forme de résidences dans seulement sept villes à travers le monde, dont Londres, New York, Amsterdam ou encore São Paulo.
Une tournée qui bat des records
La tournée, qui n’a pas encore commencé, bat déjà plusieurs records. À Londres, en se produisant 12 soirs entre le 12 juin et le 4 juillet, Harry Styles bat les records de Coldplay et Taylor Swift en nombre de concerts consécutifs au Wembley Stadium.
Même phénomène à New York, au Madison Square Garden, avec une résidence exceptionnelle de 30 soirées. Les compteurs se sont affolés : selon Ticketmaster, plus de 11,5 millions de personnes se sont connectées pour tenter d’obtenir une place lors de la prévente, alors que seulement 585 000 billets étaient disponibles, laissant de très nombreux fans déçus.
La Together, Together Tour pourrait également devenir l’une des tournées les plus rentables de l’année 2026.
Une critique sur le prix des places
Déception pour les fans français : Harry Styles n’a pas prévu de venir en France pour sa tournée. Autre petit bémol, le prix des places, qui a fait bondir de nombreux fans. À New York, certaines peuvent atteindre les 1 000 dollars. Les moins chères commencent autour de 75 euros dans les gradins, tandis que les places en fosse peuvent aller jusqu’à 315 euros, selon les salles.
Le chanteur a également annoncé que, pour ses concerts londoniens, une livre sterling par billet vendu serait reversée à l’organisation Live Trust, qui soutient les salles de spectacle au Royaume-Uni.