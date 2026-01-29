La tournée d'Harry Styles bat des records historiques

Harry Styles a annoncé une tournée de 58 dates dans plusieurs villes en mode résidence. Si le prix des places fait bondir les fans, le chanteur britannique bat plusieurs records grâce à cette tournée. On vous dit tout !

Pas une semaine ne passe sans que l’on parle d’Harry Styles. Le chanteur britannique a annoncé son grand retour avec un nouvel album prévu pour le 6 mars prochain, un premier single déjà dévoilé, Aperture, ainsi qu’une nouvelle tournée : Together, Together Tour. Une tournée au format atypique : l’ex-membre des One Direction a choisi de se produire lors de 58 dates, organisées sous forme de résidences dans seulement sept villes à travers le monde, dont Londres, New York, Amsterdam ou encore São Paulo.

Une tournée qui bat des records La tournée, qui n’a pas encore commencé, bat déjà plusieurs records. À Londres, en se produisant 12 soirs entre le 12 juin et le 4 juillet, Harry Styles bat les records de Coldplay et Taylor Swift en nombre de concerts consécutifs au Wembley Stadium. Même phénomène à New York, au Madison Square Garden, avec une résidence exceptionnelle de 30 soirées. Les compteurs se sont affolés : selon Ticketmaster, plus de 11,5 millions de personnes se sont connectées pour tenter d’obtenir une place lors de la prévente, alors que seulement 585 000 billets étaient disponibles, laissant de très nombreux fans déçus. La Together, Together Tour pourrait également devenir l’une des tournées les plus rentables de l’année 2026.