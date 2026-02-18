La veuve d’Alexeï Navalny à Paris : la préparation d’un dossier judiciaire international ?

La venue à Paris de la veuve de l’opposant russe Alexeï Navalny a été reçue ce mardi par le ministre français des Affaires étrangères.

Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement tendu, quelques jours après la publication d’un communiqué commun signé par cinq pays, dont la France, affirmant que l’opposant, mort en février 2024, aurait été empoisonné par la Russie.

Officiellement, il s’agit d’un soutien politique et moral à la famille de la principale figure de l’opposition au Kremlin. Depuis l’annonce de sa mort, de nombreuses capitales occidentales dénoncent la responsabilité des autorités russes et réclament toute la lumière sur les circonstances du décès. Mais derrière l’image forte d’un accueil républicain se dessine un objectif plus stratégique.

Cette rencontre pourrait en effet préparer la constitution d’un dossier juridique à dimension internationale. Le droit français prévoit un mécanisme spécifique : la compétence universelle. Ce principe permet aux juridictions françaises de poursuivre certains crimes particulièrement graves — comme les crimes contre l’humanité, la torture ou les disparitions forcées — même lorsqu’ils ont été commis à l’étranger, sans lien direct avec la France, à condition qu’ils entrent dans les catégories strictement définies par la loi.

Une condition essentielle encadre toutefois cette possibilité : la présence sur le territoire français de la personne soupçonnée. Autrement dit, si un responsable russe présumé impliqué dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny venait à se trouver en France, la justice pourrait, en théorie, ouvrir une enquête sur le fondement de ces infractions internationales.

Dans cette perspective, recevoir la veuve de l’opposant ne relève pas uniquement du symbole. Cela permet de recueillir des éléments, des témoignages et des informations susceptibles d’alimenter un futur dossier judiciaire. Il s’agit d’un travail de documentation et d’anticipation, mené en amont de toute procédure formelle.

Concrètement, cette initiative pourrait offrir à la justice française la possibilité de disposer, le moment venu, d’éléments déjà structurés pour engager des poursuites si les conditions légales étaient réunies. Au-delà du message politique adressé à Moscou, Paris prépare ainsi le terrain d’une éventuelle action judiciaire fondée sur le droit international.