Le Mans : un jeune sarthois organise son propre Pékin Express dans les rues de la ville

Si Baptiste s’est lancé dans ce projet inédit avec l’aide du service Jeunesse du Mans, c’est avant tout pour partager un moment de convivialité, d’échange et de challenge entre participants. Il revient sur le parcours à venir.

3, 2, 1, c’est parti ! Pékin Express débarque au Mans ce jeudi, aux commandes ce n’est pas Stéphane Rottenberg, mais Baptiste Chailleux. Ce jeune sarthois de 15 ans, actuellement en seconde hôtellerie-restauration au Mans, lance Le Mans Express, une compétition calquée sur le célèbre jeu télévisé d’M6, une première édition qui reprend tous les codes de l’émission, adaptés à une course à travers la ville.

Au total, 7 équipes prennent part au circuit, les âges vont de 13 à 25 ans et de nombreuses épreuves sont au programme, le tout dans un esprit bon enfant.

Le Mans Express investit les rues de la ville jusqu’à 17h30 ce jeudi. Celui qui est originaire de La Flèche pense déjà à une seconde édition en juin 2023, ouverte à plus de monde et avec une tranche d’âge encore plus élargie…

