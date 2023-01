Après être passée par le Tour Vibration, La Zarra représentera donc nos couleurs tricolores alors même qu’elle est originaire du Québec. Ce n’est pas une première, en 2001 Natasha Saint-Pierre, elle aussi Québecoise avait représenté la France avec son titre « Je n’ai que mon âme ». Elle avait fini quatrième au classement.

Plus surprenant en revanche c’est le processus de sélection pour choisir le candidat français à l’Eurovision. En 2021 et 2022, il y avait eu un concours organisé par France Télévisions. Et c’était le public notamment qui avait participé au choix du candidat. Barbara Pravi et sa chanson « Voilà » ont gagné en 2021, le groupe breton Alvan et Ahez l’an dernier.

Si dans le premier cas, ça avait été concluant, Barbara Pravi avait fini deuxième ; dans le second cas, un peu moins.

Le concours se déroulera en Angleterre

L’Eurovision 2023 aura en tout cas lieu en mai en Angleterre. C’est l’Ukraine qui a gagné l’an dernier le concours de chant, mais le pays étant en guerre, il a été décidé de délocaliser l’événement chez le deuxième du classement. Si l’on sait que La Zarra représentera la France, on ne sait pas encore avec quelle chanson.