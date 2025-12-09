Lady Gaga ressort un titre inédit en plein concert à Melbourne
Publié : 9 décembre 2025 à 9h37 par Iris Mazzacurati
En pleine tournée mondiale, Lady Gaga surprend ses fans australiens en interprétant Brooklyn Nights, une chanson jamais sortie officiellement…
Lady Gaga vient de lancer la partie australienne de son spectaculaire Mayhem Ball Tour, et elle n’a pas manqué de faire vibrer Melbourne. Malgré une configuration scénique restée inchangée – ce qui a frustré certains spectateurs ayant payé cher pour une place à visibilité réduite – la star a offert un moment d’exception : un titre totalement inédit, qu’elle n’avait jamais interprété en intégralité.
Au piano, Gaga a dévoilé Brooklyn Nights, un morceau intime qu’elle garde dans ses tiroirs depuis plus de dix ans. Avant de se lancer, elle confie : « Je n’ai pas osé la sortir. Et pourtant, c’est l’une de mes chansons les plus importantes ». Son émotion est palpable lorsqu’elle explique avoir entendu des fans chanter le titre… depuis l’extérieur du stade, simplement après l’avoir répétée plus tôt dans la journée.
Ce choix n’est pas anodin : la dernière fois qu’elle avait murmuré quelques notes de ce morceau a cappella, c’était déjà à Melbourne, en 2014, lors de l’ère Artpop. « Quand je suis ici, j’ai envie de partager des chansons sincères, même celles que je n'ai jamais dévoilées », explique-t-elle à un public conquis de 60.000 personnes.
FULL VIDEO: Lady Gaga surprise-debuts the first ever live performance of Brooklyn Nights, an unreleased ARTPOP song that leaked online 11 years ago, at N1 of The MAYHEM Ball in Melbourne.— The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 5, 2025
The last time she was in Melbourne, for the artRAVE in 2014, she sang a short snippet of… pic.twitter.com/HHZFhnB8BO
Brooklyn Nights, ballade pop-rock nostalgique, parle du mal du pays et d’une Gaga encore jeune, regrettant la simplicité de sa vie à Brooklyn. Le titre avait failli rejoindre Artpop, avant d’être finalement écarté. Il n’avait brièvement été disponible que trois jours en 2018 sur une plateforme de streaming, sous le nom "Stefani Germanotta", le véritable nom de Lady Gaga, avant d’être retiré.
Alors que les rumeurs d’un concert au Stade de France en 2026 continuent d’enflammer les fans français, cette performance rare prouve une chose : Lady Gaga adore créer la surprise… et elle n’a pas dit son dernier mot.