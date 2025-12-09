Lady Gaga ressort un titre inédit en plein concert à Melbourne

Lady Gaga vient de lancer la partie australienne de son spectaculaire Mayhem Ball Tour, et elle n’a pas manqué de faire vibrer Melbourne. Malgré une configuration scénique restée inchangée – ce qui a frustré certains spectateurs ayant payé cher pour une place à visibilité réduite – la star a offert un moment d’exception : un titre totalement inédit, qu’elle n’avait jamais interprété en intégralité.

Au piano, Gaga a dévoilé Brooklyn Nights, un morceau intime qu’elle garde dans ses tiroirs depuis plus de dix ans. Avant de se lancer, elle confie : « Je n’ai pas osé la sortir. Et pourtant, c’est l’une de mes chansons les plus importantes ». Son émotion est palpable lorsqu’elle explique avoir entendu des fans chanter le titre… depuis l’extérieur du stade, simplement après l’avoir répétée plus tôt dans la journée.

Ce choix n’est pas anodin : la dernière fois qu’elle avait murmuré quelques notes de ce morceau a cappella, c’était déjà à Melbourne, en 2014, lors de l’ère Artpop. « Quand je suis ici, j’ai envie de partager des chansons sincères, même celles que je n'ai jamais dévoilées », explique-t-elle à un public conquis de 60.000 personnes.