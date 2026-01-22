Lady Gaga : un album surprise attendu dans les prochains jours ?

L’année 2025 aura été marquée par le retour en grâce de Lady Gaga. Son album Mayhem s’est imposé comme un succès critique et commercial, soutenu par les tubes Die With a Smile et Abracadabra, tandis que la tournée The Mayhem Ball a affiché complet en Europe. Mais alors que l’exploitation de Mayhem semble loin d’être terminée, une question agite déjà les fans : un album surprise de Lady Gaga est-il imminent ?

Lady Gaga et l’hypothèse d’un album surprise

Les premières rumeurs autour d’un album surprise de Lady Gaga remontent à l’automne. Un article de Vanity Fair Italie évoquait l’enregistrement d’une chanson secrète destinée au film Le Diable s'habille en Prada 2, dans lequel la chanteuse apparaît. Selon la publication, ce titre ferait partie d’un nouveau projet studio encore tenu confidentiel.

A cela s’ajoute une possible collaboration avec The Weeknd, alimentée par plusieurs indices sur les réseaux sociaux et par la présence simultanée des deux artistes à Tokyo. Interrogée sur le sujet, Lady Gaga n’a pas démenti : elle a confirmé « faire beaucoup de musique en ce moment », laissant clairement la porte ouverte à un nouveau disque.

Les spéculations ont repris de plus belle après un concert intimiste donné au Wiltern de Los Angeles, où Lady Gaga a interprété Mayhem dans des versions inédites. Un geste souvent perçu comme le signe annonciateur d’une nouvelle ère artistique.

Dernier élément en date : le site américain Hits Daily Double, réputé pour ses informations fiables, évoque la sortie imminente d’un 7e album studio, possiblement dévoilé juste après les Grammy Awards. Une stratégie déjà utilisée par la star par le passé.

Simple emballement ou véritable coup de théâtre ? Pour l’instant, Lady Gaga entretient le mystère. Mais une chose est sûre : les Little Monsters sont prêts.