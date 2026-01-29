Lady Gaga : une nouvelle chanson dévoilée, 9 ans après son mythique Super Bowl
Publié : 29 janvier 2026 à 9h42 par Iris Mazzacurati
Lady Gaga signe son retour au Super Bowl, 9 ans après sa mi-temps mythique. La popstar crée la surprise avec une nouvelle chanson, une reprise chargée d’émotion, dévoilée dans un contexte très particulier. On fait le point.
Neuf ans après avoir marqué l’histoire avec une mi-temps devenue culte, Lady Gaga renoue avec le Super Bowl, mais d’une manière totalement inattendue. Alors que les rumeurs autour d’un nouvel album continuent d’enfler, la chanteuse américaine s’invite à nouveau dans l’événement sportif le plus regardé au monde grâce à une reprise symbolique et intimiste.
Depuis plusieurs semaines, les fans scrutent le moindre geste de la star. Sur la scène du Tokyo Dome, Lady Gaga a relancé les spéculations en promettant un retour avec « une nouvelle scène et de nouveaux costumes ». Si un album surprise pourrait être annoncé autour des Grammy Awards, c’est finalement par le Super Bowl que l’artiste fait parler d’elle.
Lady Gaga revient au Super Bowl avec une reprise symbolique
Pour cette nouvelle apparition liée au Super Bowl, Lady Gaga a choisi de revisiter Won’t You Be My Neighbor?, chanson emblématique des années 60 popularisée par Fred Rogers, figure incontournable de la télévision éducative américaine. Une reprise au piano, sobre et délicate, enregistrée dans les studios Shangri-La de Malibu.
« Quand je pense à cette chanson, je repense à mon enfance et à l’importance qu’avait Mr. Rogers pour tant de familles », explique la chanteuse. A travers cette interprétation, Lady Gaga souhaite transmettre un message de bienveillance et d’unité, à un moment où les États-Unis traversent une période de fortes tensions sociales et politiques.
La reprise s’inscrit dans le cadre d’une publicité diffusée lors du Super Bowl, mais son impact dépasse largement le simple cadre commercial. Le producteur Benjamin Rice évoque un « message universel sur les relations humaines », tandis que la star souligne combien ces paroles résonnent aujourd’hui avec une force nouvelle.
La version complète de cette chanson devrait être révélée le dimanche 8 février, jour du Super Bowl, organisé cette année à Santa Clara, en Californie. La soirée s’annonce très musicale : Charlie Puth interprétera l’hymne national, Green Day assurera l’ouverture et Bad Bunny se chargera du show de la mi-temps.
Ce retour discret mais fort rappelle que Lady Gaga entretient un lien particulier avec le Super Bowl. Déjà en 2025, elle avait ému le public avec une prestation enregistrée de Hold My Hand en hommage aux victimes d’un attentat. Une nouvelle preuve que, même loin de la scène principale, la popstar sait marquer les esprits.