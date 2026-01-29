Lady Gaga : une nouvelle chanson dévoilée, 9 ans après son mythique Super Bowl

Neuf ans après avoir marqué l’histoire avec une mi-temps devenue culte, Lady Gaga renoue avec le Super Bowl, mais d’une manière totalement inattendue. Alors que les rumeurs autour d’un nouvel album continuent d’enfler, la chanteuse américaine s’invite à nouveau dans l’événement sportif le plus regardé au monde grâce à une reprise symbolique et intimiste.

Depuis plusieurs semaines, les fans scrutent le moindre geste de la star. Sur la scène du Tokyo Dome, Lady Gaga a relancé les spéculations en promettant un retour avec « une nouvelle scène et de nouveaux costumes ». Si un album surprise pourrait être annoncé autour des Grammy Awards, c’est finalement par le Super Bowl que l’artiste fait parler d’elle.

Lady Gaga revient au Super Bowl avec une reprise symbolique

Pour cette nouvelle apparition liée au Super Bowl, Lady Gaga a choisi de revisiter Won’t You Be My Neighbor?, chanson emblématique des années 60 popularisée par Fred Rogers, figure incontournable de la télévision éducative américaine. Une reprise au piano, sobre et délicate, enregistrée dans les studios Shangri-La de Malibu.