Céline Dion tease son nouveau single avec Jean-Jacques Goldman

Tout est parti d’une courte vidéo publiée sur Instagram. Dans cette séquence de quelques secondes, plusieurs couples dansent dans des lieux emblématiques de Paris, comme les quais de Seine ou le quartier Saint-Lazare. Mais ce sont surtout les noms affichés à l’écran — “Céline Dion x Jean-Jacques Goldman” — qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Le retour musical de Céline Dion semble imminent. La star internationale vient de teaser un nouveau single avec Jean-Jacques Goldman, relançant les rumeurs d’une collaboration très attendue par les fans.

Ce teaser vient confirmer des informations évoquées depuis plusieurs semaines : les deux artistes auraient bien travaillé ensemble sur un nouveau titre. Une collaboration qui s’inscrit dans la continuité de leur histoire commune, marquée par des succès majeurs comme D’eux.

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman : un single très attendu

Selon plusieurs sources concordantes, ce nouveau single de Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman pourrait sortir très prochainement, possiblement dès le 17 avril à minuit. Une date stratégique qui coïncide avec le retour très médiatisé de la chanteuse.

Ce morceau marquerait le début d’un nouveau chapitre musical pour l’artiste, qui prépare également plusieurs concerts événement à Paris La Défense Arena. Après plusieurs années marquées par des problèmes de santé, Céline Dion semble prête à renouer avec la scène et la musique.

D’autres titres seraient également en préparation. Un second morceau, écrit par Ycare, pourrait voir le jour dans les mois à venir, tandis qu’un troisième serait envisagé pour accompagner le lancement de sa tournée parisienne.

Ce retour s’annonce donc ambitieux, avec potentiellement plusieurs projets en parallèle, dont des chansons en français et en anglais. Une stratégie fidèle à la carrière internationale de la chanteuse, capable de séduire un public très large.

Avec ce teaser et cette collaboration prestigieuse, Céline Dion confirme qu’elle prépare un retour en grande pompe. Et si le mystère reste entier autour du titre et de son contenu, une chose est sûre : l’attente est à son comble.