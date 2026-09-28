À Athènes, un ancien aéroport va devenir un immense parc pour lutter contre la chaleur

À Athènes, un ancien aéroport est en train de changer complètement de visage. Sur le site d’Elliniko, au sud de la capitale grecque, un immense parc urbain doit voir le jour sur près de 200 hectares. Un espace qui ne sera pas seulement destiné aux promenades et aux loisirs : il a été pensé comme une véritable infrastructure capable de contribuer à réduire les effets de la chaleur en ville.

Le projet prévoit notamment la plantation de plus de 30 000 arbres et de près de trois millions d’arbustes. Plus de 70 % de la superficie du parc devrait être végétalisée, avec plusieurs centaines d’espèces de plantes. L’objectif est notamment de créer des zones ombragées et plus fraîches dans une ville particulièrement exposée aux températures élevées durant l’été.

Certaines « promenades fraîches » pourraient ainsi être jusqu’à quatre degrés moins chaudes que les espaces voisins recouverts d’asphalte. Les zones de repos devraient également bénéficier d’un important couvert végétal, tout en permettant à l’air de circuler.

Mais l’un des aspects les plus importants du projet concerne une ressource particulièrement précieuse en période de sécheresse : l’eau. Le parc sera équipé d’un système d’irrigation intelligent utilisant des données météorologiques et des capteurs mesurant l’humidité des sols. Selon les concepteurs du projet, ce dispositif pourrait permettre d’économiser jusqu’à 90 % d’eau pour l’arrosage.

Le site doit également produire de l’eau recyclée, avec une capacité pouvant atteindre 7 000 mètres cubes par jour. Les eaux de pluie seront, elles aussi, gérées directement sur place afin de limiter leur évacuation et les risques d’inondation.

Autre particularité : une partie des matériaux provenant de l’ancien aéroport sera réutilisée dans l’aménagement du parc. Celui-ci sera par ailleurs relié à deux kilomètres de front de mer.

Le parc central doit ouvrir au public début 2027, tandis que l’ensemble du projet doit être progressivement achevé d’ici 2030. À terme, Elliniko doit donc transformer une ancienne infrastructure aéroportuaire en un vaste espace végétalisé, mais aussi en un nouvel outil pour adapter la ville aux fortes chaleurs et aux contraintes liées à l’eau.