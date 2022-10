Le circuit des 24h du Mans, temple de la mode le temps d’une soirée

Le temps d’une soirée, le circuit des 24 heures du Mans se fera temple de la mode, à l’occasion du le Mans Fashion Show. L’évènement, organisé par Friendly Time, propose chaque année un dîner de gala, autour de la mode et du spectacle. Au programme donc, un défilé de mode, mais aussi un spectacle d’humour ou encore d’hypnose.

Des créateurs et modèles nationaux et internationnaux seront réunis pour l’occasion, et notamment des stylistes venus des Etats-Unis, d’Algérie, d’Angola ou encore de Hollande ! Ce n’était pas prévu à la création de l’évènement, il y a 7 ans, mais au fil du temps, le rendez-vous a séduit au-delà des frontières.