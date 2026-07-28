Canicule au Japon : les « frigos à humains » veulent refroidir les salariés

L’objectif n’est pas de remplacer la climatisation, mais de proposer aux salariés un espace de récupération rapide lorsqu’ils sont exposés à de fortes températures, notamment dans les secteurs où le travail en extérieur ou dans des environnements chauds est fréquent.

Ces équipements ressemblent à de grandes cabines réfrigérées dans lesquelles une personne peut s’installer quelques minutes. L’intérieur est maintenu autour de 15 °C, avec un système qui diffuse de l’air froid afin de faire rapidement baisser la température corporelle. Le temps d’utilisation est limité, généralement à une vingtaine de minutes, pour éviter un refroidissement excessif.

Le dispositif, développé par une entreprise japonaise spécialisée dans les équipements industriels, Trusco, coûte environ 1,6 million de yens, soit près de 9 000 euros. Malgré ce prix, plusieurs dizaines d’entreprises ont déjà choisi de s’en équiper, convaincues qu’il peut contribuer à réduire les risques liés aux fortes chaleurs, comme les malaises ou les coups de chaleur.

Derrière cette innovation étonnante se cache surtout un changement de logique : plutôt que de refroidir tout un bâtiment, les entreprises cherchent à refroidir directement les personnes. C’est un principe qui pourrait devenir de plus en plus important avec la multiplication des vagues de chaleur.

Car un « frigo à humain » ne fonctionne pas comme une climatisation classique. Une clim doit maintenir une température agréable dans une pièce entière, parfois pendant plusieurs heures, en refroidissant des dizaines voire des centaines de mètres cubes d’air. La cabine réfrigérée, elle, concentre son énergie sur un volume très réduit : l’espace occupé par une seule personne.

Même si sa puissance électrique peut être comparable à celle d’un petit appareil de climatisation, sa consommation globale est généralement bien plus faible puisqu’elle ne fonctionne que quelques minutes à la demande. Le principe est donc simple : il est beaucoup plus efficace énergétiquement de refroidir un individu que de refroidir tout un espace.

Ces « frigos à humains » illustrent une nouvelle stratégie d’adaptation au changement climatique : face aux températures extrêmes, la question n’est plus seulement de rafraîchir les bâtiments, mais de protéger directement les corps qui y travaillent. Une évolution qui pourrait inspirer d’autres pays confrontés à des étés toujours plus chauds.