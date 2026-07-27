Katy Perry dénonce l'utilisation de son tube dans une vidéo montrant des frappes en Iran

Katy Perry ne cache pas sa colère. La chanteuse américaine a vivement réagi après la publication, sur le compte TikTok officiel de la Maison Blanche, d'une vidéo montrant des frappes militaires en Iran accompagnées de son tube Firework.

Sorti en 2010, ce titre est l'un des plus grands succès de sa carrière. Mais pour l'artiste, son utilisation dans un contexte militaire est totalement contraire au message qu'elle souhaitait transmettre.

Sur les réseaux sociaux, Katy Perry affirme n'avoir jamais donné son accord à l'administration Trump pour utiliser sa musique.

« Je suis profondément révoltée et en colère de voir Firework utilisé comme bande-son d'images de frappes militaires. Je n'ai pas approuvé cela, on ne m'a pas consultée et je ne l'approuve absolument pas », écrit-elle.