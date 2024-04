Le Botswana menace d’envoyer 20 000 éléphants en Allemagne

« Ce n’est pas une blague ». Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, menace l’Allemagne de lui envoyer 20 000 éléphants ! Oui car le président du pays d’Afrique australe est légèrement agacé. À tel point qu’il aimerait voir comment les Allemands se débrouillent avec plusieurs milliers d’éléphants en liberté sur leur territoire.

Cette sorte de crise diplomatique prend ses origines dans une déclaration du ministre de l’Environnement allemand. Visant principalement les personnes revenant au pays munies de trophées de chasse, le ministre avait dénoncé la politique menée par le Botswana sur la régulation des éléphants. L’objectif du ministre était ainsi d’attirer l’attention sur le trafic de trophées de chasse.

La chasse, encore interdite il y a 5 ans

Des déclarations qui ont irrité le président du Botswana, affirmant que la chasse des éléphants permet de réguler le nombre de pachydermes sur son territoire, et donc d’éviter les attaques sur des villages, des cultures, et donc des humains. Les chasseurs, notamment des occidentaux, sont ainsi inviter à participer à la chasse d’éléphants, contre des trophées et des récompenses pécuniaires. Une méthode qui consterne le ministre de l’Environnement allemand et les associations écologistes.

La chasse des éléphants au Botswana était, jusqu’à il y a encore cinq ans, totalement proscrite en raison du déclin dangereux de l’espèce. Mais depuis, le gouvernement a réinstauré des périodes de chasse, avec l’argument de faire face au trop grand nombre d’individus. On sait aussi que la pratique rapporte beaucoup d’argent au gouvernement du pays africain, où l’éléphant est présent en très grand nombre.

Alors est-ce que 20 000 pachydermes seront réellement envoyées en Allemagne ? Aucun contact n’a pour le moment été engagé, selon le ministre de l’Environnement allemand, interrogé à ce propos.