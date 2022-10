Le gouvernement menace d'intervenir pour débloquer les dépôts de carburant

Le gouvernement réclame ce mardi 11 octobre à la levée « sans délai » des blocages des dépôts de carburants. « Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s'arrête », explique Olivier Véran, son porte-parole, au lendemain d'une réunion d'urgence à Matignon. Il évoque la possibilité de procéder à des réquisitions ou de rouvrir les accès aux dépôts.

« Le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soient levés sans délai. Sans quoi, nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever », poursuit Olivier Véran. Il précise toutefois que la situation est différente entre Exxon, où « il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage » après l'accord entre la direction et les syndicats lundi, et TotalEnergies, où « la CGT continue à appeler à bloquer, ce que nous considérons excessif et anormal ».

Si la situation ne s'améliore pas « très vite », le gouvernement pourrait « débloquer, rouvrir l'accès aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel adéquat pour pouvoir permettre à la situation de se normaliser », indique le porte-parole du gouvernement. Il estime cependant que retrouver un fonctionnement normal dans les régions les plus touchées va « prendre quelques jours », et assure que « ce sera le cas dans les 15 jours », soit avant les congés de la Toussaint.

