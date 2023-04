Le Grimoire : un salon de thé pas comme les autres à Tours

L’idée est née pendant le confinement. Margot et Céline travaillaient alors dans la finance à Paris. Toutes deux passionnées par la spiritualité et les sciences occultes, elles ont décidé de tout plaquer pour se consacrer à leur passion.

Quelques années plus tard, le Grimoire a donc vu le jour, à Tours. Il s’agit à la fois d’une boutique ésotérique, d’une librairie spécialisée dans les livres de fantasy et fantastiques, et d’un salon de thé. « La partie salon de thé a été ajoutée pour les échanges qu’on peut avoir avec nos clients, précise Margot. Elle est vraiment là pour pouvoir communiquer, interagir avec les gens, voir comment eux ressentent la partie ésotérique dans leur vie ».