Le house-sitting : le bon plan pour voyager sans payer son hébergement

Vous connaissez le house-sitting, aussi appelé home-sitting ? Le principe est simple : lorsqu’ils partent en vacances ou s’absentent pour plusieurs jours, des propriétaires confient leur maison ou leur appartement à une personne qui y séjourne pendant cette période. En échange, le gardien assure une présence dans le logement et peut être chargé de différentes tâches : arroser les plantes, relever le courrier ou encore s’occuper des animaux domestiques.

Pour les propriétaires, cette solution permet de laisser leur logement occupé pendant leur absence et de faire garder leurs animaux dans leur environnement habituel. Pour les gardiens, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle région ou de profiter d’un séjour sans avoir à payer de nuitées d’hôtel ou de location.

Des plateformes pour trouver un logement

Depuis plusieurs années, des plateformes spécialisées facilitent la mise en relation entre propriétaires et gardiens. C’est notamment le cas de Nomador et de PartirTranquille, qui proposent des solutions de home-sitting en France et, selon les services, à l’étranger.

Le fonctionnement varie selon les plateformes, mais le principe de l’échange reste souvent le même : le propriétaire bénéficie d’une présence à son domicile, tandis que le gardien est hébergé gratuitement. Les missions peuvent notamment inclure la garde de chiens ou de chats, ce qui permet aux animaux de rester chez eux plutôt que d’être confiés à une pension.

Attention toutefois : gratuit ne signifie pas forcément sans frais. Certaines plateformes demandent un abonnement pour accéder aux annonces ou entrer en contact avec les propriétaires. Il faut également prendre en compte le coût du transport jusqu’au logement et vérifier les conditions précises de chaque offre.

Un échange qui se prépare

Avant de se lancer, mieux vaut se renseigner sur les tâches attendues, les dates du séjour et les responsabilités de chacun. Les conditions d’assurance méritent aussi une attention particulière, notamment en cas de dégât matériel ou d’incident impliquant un animal.

Enfin, toutes les formules ne sont pas gratuites. Certaines agences proposent des prestations professionnelles de gardiennage, facturées aux propriétaires. Le house-sitting peut donc prendre plusieurs formes, de l’échange de services entre particuliers à une prestation organisée par une entreprise.

Pour les voyageurs prêts à rendre quelques services en échange d’un toit, le house-sitting constitue ainsi une alternative aux hébergements touristiques classiques. À condition de bien préparer son séjour, il peut permettre de réduire sensiblement le budget vacances.