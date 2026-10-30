Blessé, Pascal Obispo ne peut plus partir en tournée

Pascal Obispo fait son retour dans les bacs, mais pas sur scène. Le chanteur français, qui a dévoilé son nouvel album Héritage (Vol. 1) le 23 octobre 2026, a expliqué pourquoi il n'envisageait pas de nouvelle tournée dans l'immédiat : « Je suis blessé en ce moment, j'ai mal partout », a-t-il déclaré dans une interview, avant de préciser qu'il ne se sentait pas capable d'enchaîner les dates.

« Je ne peux pas repartir en tournée pour l'instant […] Je pourrais faire un concert ponctuel, pas une tournée entière », a-t-il expliqué.

Le musicien n'a cependant pas souhaité entrer dans les détails de son état de santé, préférant préserver sa vie privée.

Pascal Obispo avait déjà souffert pendant sa dernière tournée

Ces déclarations font écho à de précédentes confidences du chanteur.

En mai 2026, Pascal Obispo avait évoqué un problème de vertèbre, sans préciser si une intervention chirurgicale serait nécessaire.

Il avait également révélé avoir assuré sa dernière tournée « à coups de piqûres et de cachets », une situation qu'il ne souhaite manifestement pas revivre.

À ce stade, il ne s'agit donc pas d'un arrêt définitif de sa carrière scénique, mais d'une impossibilité de reprendre le rythme d'une tournée complète.

Sur le plan musical, Pascal Obispo reste néanmoins actif. Son nouvel album Héritage (Vol. 1) réunit notamment des collaborations avec plusieurs grandes figures de la chanson française.

Le chanteur privilégie ainsi ses projets discographiques, tout en laissant ouverte la possibilité de concerts exceptionnels, si son état physique le lui permet.