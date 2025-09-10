Le manga culte Dragon Ball fête ses 40 ans !

Ka-me-ha-me-ha ! Le manga Dragon Ball a 40 ans aujourd’hui. Le 10 septembre 1985, le tout premier tome de la série sortait au Japon. Créé par Akira Toriyama, le manga raconte les aventures du jeune Son Goku, un garçon à queue de singe. On le suit pendant 42 tomes, de l'enfance à l'âge adulte, explorer le monde à la recherche des Dragon Balls, des boules de cristal permettant d'exaucer les vœux.

Avant de sortir en librairie, le récit est publié chapitre par chapitre, dans le magazine mensuel Shonen Jump. Il faudra attendre huit ans, en 1993, pour que Glénat importe Dragon Ball en France. Adulée dans une multitude de pays, l’œuvre devient le premier véritable phénomène mondial dans l’univers du manga, l’érigeant au rang de classique.

Une histoire qui s’écrit encore

Aujourd’hui Dragon Ball c’est plus de 260 millions d’exemplaires vendus dans le monde, quatre suites (Z, GT, Super et Daima), une série animée qui dure depuis 1986, plus de 21 films et du merchandising à foison. La franchise a généré à elle seule 30 milliards d'euros ! L’œuvre a bercé plusieurs générations et continue d’évoluer malgré le décès de son créateur en 2024, à 68 ans.

Depuis 40 ans, la côte de Dragon Ball n’a que très peu baissée. Avec des hauts et des bas, elle n’en reste pas moins une œuvre qui a bercé plusieurs générations et créé d’énormes communautés. Au-delà du public, le manga de Toriyama a inspiré tout un mouvement littéraire, le Shonen. Ces mangas d’action et d’aventures sont aujourd’hui les plus plébiscités par les lecteurs de manga et ouvrent cette culture à un public toujours plus important.