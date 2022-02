Le Mans : 42 projets retenus dans le cadre du budget participatif

Les 42 projets retenus pour la troisième édition du budget participatif du Mans ont été dévoilés ce jeudi 17 février. Les habitants étaient appelés à départager à l’automne dernier une soixantaine de projets parmi les 419 déposés. Au total, près de 10.000 personnes ont pris part au vote. Cette année, le thème était « Verdissons la ville ».

En Cœur de ville, huit projets ont été retenus. L’aménagement du tunnel des Jacobins via un concours d’architecte paysagiste a obtenu le plus de voix, devant la végétalisation de la place de la gare nord, et la réinstallation de bancs aux Quinconces des Jacobins.

Dans le quartier Est-Bords de l’Huisne, les habitants ont opté pour la création d’un espace festif et populaire, type guinguette, à l’île aux Sports. Au nord, le parc Banjan sera réaménagé, tandis qu’au sud-est, les vergers et jardins partagés de Vauguyon seront agrandi. Au sud, un projet pour jardiner à hauteur, accessible aux moins mobiles, face à la MJC Ronceray, a été retenu. Au sud-ouest, le pont de la rue du Bourg-Belé sera coloré façon arc-en-ciel et mis en lumière.

Parmi les six projets retenus à l’ouest, on notera la végétalisation des ponts de la rocade, l’aménagement du parc des gentianes ou encore une fresque sportive sur la façade de la salle de tennis de table Garnier-pagès. Au nord-ouest, des tables de pique-nique jeux seront installées. A cela s’ajoutent aussi neuf projets sur l’ensemble de la ville, dont une forêt urbaine méthode Miyawaki et du green street-art.

Tous les projets seront mis en œuvre au cours des deux ans à venir, précise la municipalité. Le budget s’élève à 1.631.000 euros.