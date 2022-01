Le Mans : éleveurs contre militants en marge du procès des animalistes

Neuf défenseurs de la cause animale comparaissent en effet vendredi pour des tags et des dégradations, commis dans des exploitations agricoles, en avril 2021 dans l’Eure. Des dégradations causant des "dommages légers" et la "libération" de sept agneaux leur sont notamment reprochés. Le tribunal devrait rendre son jugement dans deux mois.

En soutien, une vingtaine de militants animalistes ont manifesté devant le palais de justice du Mans, pancarte à la main. En parallèle, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) organisait une « contre-manifestation » sur le marché des Jacobins. Des actions de communication autour de la consommation de viande y ont été menées.

(Avec AFP)