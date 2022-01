Le Mans : il faudra désormais faire l’appoint dans les bus de la Setram

A compter du mercredi 5 janvier, il faudra obligatoirement faire l’appoint lors de l’achat de son ticket de bus au Mans. En raison du contexte sanitaire et pour éviter toute manipulation d’espèces, la Setram décide que les conducteurs et conductrices ne rendront plus la monnaie.

Concrètement, il faudra donner très exactement 1,50 euros pour acheter son ticket « 1 voyage ». Si l’appoint est impossible, la Setram s’engage à reverser les excédents de monnaie à une association qui participe à la lutte contre le covid.

Si un voyageur présente avec un billet de 5, 10 ou 20 euros, il n’y aura pas de rendu de monnaie non plus. Il se verra remettre plusieurs titres « 1 voyage » : 3 pour un billet de 5 euros, 6 pour un billet de 10 euros et 13 pour un billet de 20 euros.