Le Mans : l’ex-MMArena s’appelle désormais Stade Marie Marvingt

Ne l’appelez plus MMArena ou Le Mans Arena ! La grande enceinte sportive de la ville du Mans porte depuis ce mercredi 27 juillet le nom de Marie Marvingt. Il s’agit du premier stade français de cette envergure (25.000 places) à porter le nom d’une femme. Marie Marvingt est une pionnière de l’aviation, grande sportive ou encore inventrice. Elle a terminé officieusement le Tour de France cycliste en 1908 (en partant après le peloton), traversé la Manche en avion un an plus tard (première femme après Blériot) ou encore participé à la première guerre mondiale déguisée en homme.