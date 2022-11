Le Mans : le Plongeoir – cité du cirque se métamorphose

Le site de couleurs jaune et rouges flambant neuves abrite une piste de 13 mètres de diamètre et peut recevoir jusqu’à 400 spectateurs. Avec cette nouvelle installation, « on a enfin un lieu de diffusion artistique pérenne pour le Plongeoir. On va pouvoir augmenter le nombre d’équipes artistiques en résidences de créations sonore, lumineuse, on ne pouvait pas le faire jusqu’à maintenant », se félicite le directeur de l’établissement, Richard Fournier.

Artistique et social

Au-delà de l’aspect artistique, le directeur évoque aussi « un projet sociétal », car il en est persuadé : le cirque est un domaine qui recrute énormément, que ce soit dans la technique, la comptabilité ou encore le transport. « On va pouvoir accueillir dans de meilleures conditions le public, avec cette volonté de médiation, d’échanges et de convivialité », poursuit-il.

Mais Richard Fournier n’en délaisse pas moins le côté artistique. Il dévoile enfin la programmation du site pour l’année prochaine : « dès janvier, on va écrire le second semestre de la saison 22-23, avec des spectacles tous les 15 jours, des résidences de création, un temps fort sur le genre au mois de mai, et le festival Le Mans fait son cirque pour lequel le chapiteau sera un des lieux forts de ce festival. »