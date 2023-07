Le Mans : « Les Mystères dans la cathédrale » ont démarré

Crédit: Compte Facebook Of Course Le Mans

C’est peut-être les vacances pour certains, et au Mans, c’est le moment d’en profiter en allant voir « Les Mystères dans la cathédrale » de Saint-Julien ! Tous les vendredi et samedi jusqu’au 2 septembre, la Compagnie des gens Pluriels vous propose un spectacle historique sur le monument manceau.

Le spectacle est "monté en puissance"

C’est déjà la 19e saison de l’événement qui retrace la légende de l’édifice. Responsable technique et logistique au service culturel de la Ville du Mans, Sylvain Malherbe assure qu’« aujourd’hui, le spectacle a une dimension qu’il n’avait pas il y a quelques années. Il est monté en puissance d’un point de vue technique, avec de plus en plus de comédiens. Nous sommes aujourd’hui une troupe de 15 personnes : huit comédiens, le reste en techniciens. »

Le spectacle dure environ 1h45 et la jauge des spectateurs est bloquée à 200 personnes. « Ça part du XVIème jusqu’au XIXème siècle, il y en a pour tous les goûts, c’est assez fouillé, chaque comédien a son rôle, il va chercher des anecdotes sur l’époque. Et quelques petites surprises attendent le public dans la cathédrale », ajoute Sylvain Malherbe.

Le spectacle est destiné à toute la famille, 80% du public viennent du Mans et du Département de la Sarthe, 20% sont des touristes. Cependant, « il y a pas mal de textes, de dates, certains diront que c’est un peu scolaire mais c’est aussi la volonté de donner pas mal d’informations aux gens qui viennent voir le spectacle. Cela devient intéressant à partir de 6, 7 ans, il y a de l’humour et c’est un peu loufoque parfois », conclut le responsable technique.