Le Mans : un robot vous guide au musée Carré Plantagenêt

Ne le confondez pas avec R2D2, dans Star Wars. Lui aussi est sur roulette, mais il s’appelle Temi, mesure environ 1m10, a une tablette sur laquelle son petit visage s’affiche, et n’a que quelques jours de fonctionnement. En effet, ce robot humanoïde est en test depuis le 25 mars au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt, basé au Mans.

Robot autonome

Deux étudiantes à l’Université mancelle en Licence Valorisation du patrimoine ont notamment participé au projet, tout comme l’entreprise locale Symbioïde. Ici, le robot se déplace de manière autonome dans l’espace des collections archéologiques du Moyen-Âge. Responsable du pôle des publics aux musées du Mans, Jérôme Paillasson revient sur les fonctions de Temi : « c’est un robot qui fonctionne par une connexion 4G, il va se déplacer en fonction des éléments qu’on lui a donnés. On a cartographié l’espace du musée pour qu’il puisse se déplacer de manière complètement autonome, puis il rentre à sa base comme un robot aspirateur par exemple ».

Temi a été placé dans les collections archéologiques car c’est « un endroit où les visiteurs vont un peu moins, et on a assez peu de visites guidées faites par des médiateurs humains dans cet espace. C’est donc une bonne manière pour nous de valoriser ces objets qui sont parfois un peu oubliés », précise Jérôme Paillasson.

L'humain bientôt remplacé ?

Concrètement, lorsque le visiteur s’approche du robot, il peut lancer la visite en appuyant sur l’écran tactile. La visite dure 12 minutes et présente quatre vitrines du musée. « Le robot se déplace et apporte des informations, à la fois vocales et visuelles avec des photos mais aussi de la musique, et permet de faire des zooms sur certains détails d’objets », poursuit le responsable du pôle des publics aux musées.

Cependant, le robot n’est pas une intelligence artificielle. Cela veut dire qu’il ne peut pas répondre à nos questions. Mais par contre, Temi peut nous interroger afin de nous inciter à regarder certains détails et décors du musée. Et Jérôme Paillasson l’assure, l’objectif de cette invention n’est pas de remplacer l’humain à long terme : « nous sommes très attachés à la médiation humaine, le musée sert à échanger et rencontrer des gens. Par contre, on ne peut pas être présent en permanence, c’est un outil comme le sont les audioguides ou les projections qui vont permettre d’étoffer la visite et d’avoir une autre approche des collections. C’est envisagé comme un complément. »

Le prix du robot est de 4000 euros, et il a été intégralement financé par le budget des musées de la Ville. Temi sera opérationnel jusqu’au 21 mai, et son avenir dépendra des évaluations des visiteurs après leurs passages au musée.