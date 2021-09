Le ministre de l’agriculture Julien Denormandie dans le Loiret ce jeudi 9 septembre

Le salon Innov Agri à Outarville est le plus grand salon en plein air des professionnels de l'agriculture. Agriculteurs, éleveurs, et entrepreneurs autour de l’agriculture de demain, de l’innovation et de la transition écologiques s’y réunissent.

Le ministre est attendu sur place en milieu d’après-midi, pour évoquer notamment « la French AgriTech », un plan présenté en août dernier, et qui vise à accélérer et financer le développement de l’innovation agricole. Julien Denormandie ira à la rencontre des exposants et des acteurs institutionnels présents dans les villages du salon.