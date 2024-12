Le Musée Espace Automobiles Matra à Romorantin : à la découverte de l’histoire d’un fleuron de l’industrie française

Sur 3000 m2, l’histoire du fleuron de l’industrie française Matra, se dévoile à travers ses voitures de série, ses prototypes-sport et ses F1… En tout, 70 véhicules permanents, des b o r n e s vidéo, des maquettes, photos, affiches, et des fiches explicatives regorgeant d'anecdote répartis en 3 pôles distincts et 2 niveaux.

Geoffrey Trémoreux, chargé de communication du Musée, nous explique ce qui vous attend tout au long de ses allées :