Le nouvel album de Christophe Maé, Fête Foraine, sortira le 20 mars

Il signe son grand retour sur la scène musicale. Christophe Maé a annoncé ce vendredi 23 janvier la sortie de son prochain album, Fête Foraine, attendu le 20 mars 2026. Il s’agira du septième album de l’artiste, révélé au grand public en 2005.

Un premier extrait a déjà été dévoilé le 16 janvier avec le single La Lune, un titre poignant qui met en lumière la force et l’amour d’une mère. Une chanson qui donne le ton d’un projet décrit comme intime, sensible et profondément humain.

Avec Fête Foraine, Christophe Maé propose un album généreux et introspectif, présenté comme l’un des plus personnels de sa carrière.

L’album est d’ores et déjà disponible en précommande.